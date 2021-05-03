Чтобы цвет держался долго, важен правильный уход

Некоторые предпочитают окрашивать волосы не в салоне, а у себя дома. Это позволяет сэкономить деньги и время. Однако часто после таких непрофессиональных процедур краска смывается гораздо быстрее. Так в чем же дело?

Первая, наиболее распространенная причина кроется в неправильной диагностике шевелюры. Краску нужно выбирать, подстраиваясь под такие факторы, как структура волос (тонкие, нормальные или толстые), их фактура (прямые или вьющиеся), степень их жирности или сухости. Также важно учитывать натуральную базу и процент седины. В домашних условиях сделать это достаточно сложно.

Также насыщенность цвета может пропасть из-за неправильно подобранного оксида – средства, которое добавляется к красителю.

Некоторые предпочитают наносить краску на грязные волосы. Однако это неправильно. Дело в том, что немытые волосы препятствуют действию пигмента красителя, не давая ему нормально вступить в реакцию с придатками кожного покрова.

При покраске необходимо следовать инструкции, а не придумывать что-то свое. Пренебрежение некоторыми действиями может привести к быстрому вымыванию краски.

Не стоит окрашивать сухие волосы. На подобной текстуре краситель будет держаться очень плохо. Сначала следует увлажнить шевелюру. Для этого на протяжении двух недель используйте различные маски и масла.

Окрашенные волосы важно регулярно питать специальными средствами. В обычном шампуне для волос содержится большое количество щелочи, которая смывает цвет.

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