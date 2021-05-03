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Белорусские
СМИ сообщили, что беглая предводительница оппозиции Светлана Тихановская
планировала вернуться в Белоруссию. Компанию ей должен был составить ее
советник Франак Вячорка. Фото билетов на самолет из Вильнюса в Минск каким-то
образом попали в Сеть. Об этом пишет Tut.by.
Вылет был запланирован на воскресенье, 2 мая. Однако по неизвестным причинам возвращение Тихановской в Белоруссию не состоялось.
Как сообщил советник оппозиционерки, билеты действительно были куплены. Однако 3 мая у Тихановской запланирована официальная поездка в Словения. О том, кто слил информацию о билетах в Минск, в штабе Тихановской ничего не знают.
Ранее политолог указал на главную ошибку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Опирающийся на силовиков политик рано или поздно станет для них мишенью.
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