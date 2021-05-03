Миллионер пытался подколоть легендарного пилота и попал впросак

Первый в истории полет без посадки из Советского Союза через Северный полюс в Америку состоялся в 1937 году. Через 63 часа советский экипаж – Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Байдуков сели в Ванкувере.



Приземлились советские граждане рано – в пять утра. Однако американцы высыпали на улицы, чтобы своими глазами увидеть героев. Ведь событие было грандиозным для всего мира.

Наши летчики побывали в нескольких городах США и встретились с главой страны Франклином Рузвельтом.

В Нью-Йорке случилось настоящее столпотворение. Огромная толпа прославляла "советских орлов". Назад, в СССР, экипаж отправился уже по морю. Они отплыли на лайнере под названием "Нормандия". Во время этого путешествия к Чкалову прицепился миллионер. Судя по всему, он хотел унизить летчика и начал расспрашивать, сколько в его распоряжении имеется миллионов. Однако Чкалов не стушевался и отрезал: "Сто семьдесят".

Когда миллионер спросил, рублей или долларов, летчик уточнил – людей. Которые делают для него все так же, как и он для них.