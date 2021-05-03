У меня 170 миллионов: как летчик Чкалов осадил назойливого американца

Миллионер пытался подколоть легендарного пилота и попал впросак

Первый в истории полет без посадки из Советского Союза через Северный полюс в Америку состоялся в 1937 году. Через 63 часа советский экипаж – Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Байдуков сели в Ванкувере.

Приземлились советские граждане рано – в пять утра. Однако американцы высыпали на улицы, чтобы своими глазами увидеть героев. Ведь событие было грандиозным для всего мира.

Наши летчики побывали в нескольких городах США и встретились с главой страны Франклином Рузвельтом.

В Нью-Йорке случилось настоящее столпотворение. Огромная толпа прославляла "советских орлов". Назад, в СССР, экипаж отправился уже по морю. Они отплыли на лайнере под названием "Нормандия". Во время этого путешествия к Чкалову прицепился миллионер. Судя по всему, он хотел унизить летчика и начал расспрашивать, сколько в его распоряжении имеется миллионов. Однако Чкалов не стушевался и отрезал: "Сто семьдесят".

Когда миллионер спросил, рублей или долларов, летчик уточнил – людей. Которые делают для него все так же, как и он для них.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Как во времена холодной войны: США и Россия скоро перейдут к выездным визам - эксперт

Новое решение Вашингтона устанавливает барьер для культурных, экономических, студенческих и прочих связей между странами

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей