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Первый
в истории полет без посадки из Советского Союза через Северный полюс в Америку состоялся
в 1937 году. Через 63 часа советский экипаж – Валерий Чкалов, Георгий Байдуков
и Александр Байдуков сели в Ванкувере.
Приземлились советские граждане рано – в пять утра. Однако американцы высыпали на улицы, чтобы своими глазами увидеть героев. Ведь событие было грандиозным для всего мира.
Наши летчики побывали в нескольких городах США и встретились с главой страны Франклином Рузвельтом.
В Нью-Йорке случилось настоящее столпотворение. Огромная толпа прославляла "советских орлов". Назад, в СССР, экипаж отправился уже по морю. Они отплыли на лайнере под названием "Нормандия". Во время этого путешествия к Чкалову прицепился миллионер. Судя по всему, он хотел унизить летчика и начал расспрашивать, сколько в его распоряжении имеется миллионов. Однако Чкалов не стушевался и отрезал: "Сто семьдесят".
Когда миллионер спросил, рублей или долларов, летчик уточнил – людей. Которые делают для него все так же, как и он для них.
Новое решение Вашингтона устанавливает барьер для культурных, экономических, студенческих и прочих связей между странами