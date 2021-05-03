Россиянка показала фото из гостиницы

Из-за пандемии и закрытия границ многие россияне были вынуждены отправиться на отечественные курорты. Не все из них порадовали туристов качественным сервисом. В подобной ситуации оказалась и одна из пользовательниц Сети, поделившаяся своей историей неудачного пребывания в Сочи.

В сообществе "Типичный Сочи" "ВКонтакте" женщина рассказала – ей пришлось около четырех часов ждать заселения в отель. Ситуацию осложнял тот факт, что на руках у нее был полуторогодовалый ребенок.

За четыре ночи туристка заплатила 20 тысяч рублей. Эта сумма, по ее мнению, абсолютно не соответствовала условиям в номере.

В качестве примера россиянка прикрепила к публикации несколько фотографий. В глаза бросаются поврежденные дверные косяки, дыры в стенах, старая мебель, оголенная проводка, оборванные шторы и другие недостатки интерьера.

В итоге женщина приняла решение съехать из номера на следующий день.

"Написали заявление на ранний выезд, ждем возврата денег после праздников", – отметила туристка.

Она добавила, что отчет с фотографиями уже был отправлен в Роспотребнадзор.

Некоторые интернет-пользователи не прониклись рассказом женщины. Одна из подписчиц сообщества уточнила, в какой временной период можно было заселяться в эту гостиницу.

"Может вы приперлись в 6 утра, а сейчас кого-то вините", – заявила она, добавив, что нужно бронировать номер заранее.

Некоторые встали на сторону туристки, чей отпуск был испорчен.

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