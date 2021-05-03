На помощь придут некоторые полезные культуры

Малина – это растение, которое любит занимать много места на участке. Такой вариант не очень устраивает садоводов, ведь культура разрастается настолько, что вытесняет соседние посадки.

Однако если вы хотите лакомиться вкусными ягодами и при этом не страдать из-за зарослей, следует подселить к малине полезных соседей. Некоторые культуры помогут сдерживать ее активный рост.

1. Щавель

Щавель выделяет вещества, которые препятствуют разрастанию корневища малины. Чтобы избавиться от проблемы, необходимо высадить это растение полосой, ширина которой составляет около 50 сантиметров.

2. Фасоль

Фасоль обогащает почву азотом, необходимым для роста надземной части малины. При этом корневая система кустов не развивается. Таким образом, растение получает необходимые полезные вещества, что напрямую влияет на качество урожая.

3. Метлица

Чтобы остановить разрастание малины, посадите метлицу между рядами. Корни этой травы забирают из почвы те вещества, которые нужны для активного роста подземной части кустов. В итоге малинник перестает увеличиваться в размерах и занимать отведенное под другие посадки пространство.

Некоторые не хотят сажать на участке метлицу, поскольку она считается сорняком. Но здесь придется выбирать –разрастание какой культуры более приемлемо.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как правильно ухаживать за малиной весной.