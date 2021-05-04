Россиян предупредили о последствиях из-за одуванчиков и мяты на огороде

Россиян предупредили о последствиях из-за одуванчиков и мяты на огороде
George Zakharchuk/www.globallookpress.com
Законодательство предусматривает наказание за опасные сорняки на даче, напомнила специалист

Российские законы включают в себя крупные штрафы для дачников, оставляющих на территории своих огородов сорняки. В перечень таких растений входит и одуванчик лекарственный, и полевая мята. Об этом сообщила в беседе со СМИ юрист Татьяна Мацукова.

Как отметила спикер, законодательство РФ предусматривает административную ответственность, которая грозит огородникам в случае невыполнения правил по борьбе с вредителями, которые могут возбудить у растений болезни.

Так, постановление кабмина №1482 определяет список сорняков, куда, кроме вышеуказанных растений, входят и борщевик с ромашкой, а также различного вида амброзия.

Само нарушение закона усматривается не только в самом действии (к примеру, использование семян, которые уже заражены – Прим. Ред.), но и бездействии, когда дачник не использует химикаты для уничтожения сорняков и не занимается работой по их выкашиванию.

Правонарушение грозит изначально предупреждением или штрафом до 500 рублей. Максимальное наказание для должностных лиц – до 1 тысячи, физических – до 10 тыс. рублей соответственно, о чем Мацукова сообщила в беседе с РИА "Новости".

Однако, уточнила юрист, при формальном нарушении правил и несущественности вреда ответственность по закону может обойти дачников стороной.

Напомним, с 1 мая 2021 года в России действует постановление правительства, в соответствии с которым минимальный радиус очистки территории от сухой травы вокруг места костра должен составлять 15 метров. Закон также устанавливает определенный перечень требований к розжигу: не менее 30 сантиметров глубины котлована и не более 1 метра в радиусе.

Егор МАЛКОВ

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