Путин поручил реализовать социальные инициативы "Единой России"

Президент одобрил предложения партии по итогам Послания Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин подписал инициативы, в числе которых оказались и предложения "Единой России" в социальной сфере. Российский лидер вынес одобрительное решение по итогам Послания для Федерального собрания, определив срок исполнения.

Так, с 1 июля 2021 года в РФ будет увеличен размер выплат для беременных женщин, которые попали в непростую жизненную ситуацию. Речь идет о россиянках, вставших на учет во время раннего срока. Пособие составит 50% от прожиточного минимума в зависимости от суммы, установленной в регионе.

Также глава РФ подписал поручение о возвращении 50 процентов от стоимости путевок в детские лагеря. Соответствующую инициативу ранее проявляла "Единая Россия". Как отмечает источник, решение вступит в силу уже с 15 мая. Известно, что президент также поручил продлить действие программы по кешбэку для туристов – она будет действовать до конца текущего года.

Каждый год власти намерены закупать минимум 4 тыс. автобусов для учащихся школ по всей стране. Автопарк обновят за счет госбюджета до 2024 года. Потребность учебных заведений в обновлении автопарка ранее озвучивал секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

Известно, что до 2023 года правительство РФ вместе с региональными властями и "Газпромом" должно обеспечить россиян бесплатной газификацией. Речь идет о домах, до которых не доходят газовые трубы. График будет установлен "Единой Россией".

Еще одна инициатива партии – предоставление кредитов для регионов на инфраструктуру сроком от 15 лет по максимальной ставке в 3% годовых. Средства будут направлены на коммунальную, транспортную и социальную сферы.

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