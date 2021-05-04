Собянин рассказал о развитии водного транспорта в Москве

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Власти Москвы намерены запустить в тестовом режиме речные трамваи, которые будут курсировать по двум маршрутам. По словам мэра столицы Сергея Собянина, пунктами отправления станут Северный и Южный вокзалы.
Градоначальник напомнил, что на протяжении многих лет возрождение речного транспорта в городе оставалось на уровне разговоров. Однако после реконструкции большинства набережных и благоустройства парков, открытия "Острова мечты" проект удалось сдвинуть с мертвой точки.
Первый пилотный маршрут от Химок до обновленного Северного речного вокзала был запущен еще в конце апреля. Второй будет привязан к Южному речному вокзалу в районе Нагатинский Затон. Для пассажиров будут действовать городские тарифы, карты "Тройка", соцкарты и льготы.
Глава российской столицы рассказал, что первая очередь ЗИЛ уже достраивается. Власти попытаются запустить проект и провести в самое ближайшее время конкурс по речным трамваям.
"Может быть, нам удастся сделать их на электрической тяге", – добавил Собянин.
Градоначальник также отметил, что Москва-река довольна извилиста. Из-за прерывистости водного маршрута поездка на речном трамвае может занять до двух часов.
"Конечно, это больше связано с туризмом из-за набережных и переездов по объектам. Плюс потребуется реконструкция причальных стенок и их безопасность, кассы и билеты", – рассказал мэр.
Движение речныйх трамвайчиков будет регулярным – они будут отправляться с остановок каждые 15 минут.
Подробная информация доступна в личном блоге мэра Москвы.
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