Собянин рассказал о развитии водного транспорта в Москве

Собянин рассказал о развитии водного транспорта в Москве
Сергей Собянин. Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Мэрия готовится к возрождению забытых маршрутов

Власти Москвы намерены запустить в тестовом режиме речные трамваи, которые будут курсировать по двум маршрутам. По словам мэра столицы Сергея Собянина, пунктами отправления станут Северный и Южный вокзалы.

Градоначальник напомнил, что на протяжении многих лет возрождение речного транспорта в городе оставалось на уровне разговоров. Однако после реконструкции большинства набережных и благоустройства парков, открытия "Острова мечты" проект удалось сдвинуть с мертвой точки.

Первый пилотный маршрут от Химок до обновленного Северного речного вокзала был запущен еще в конце апреля. Второй будет привязан к Южному речному вокзалу в районе Нагатинский Затон. Для пассажиров будут действовать городские тарифы, карты "Тройка", соцкарты и льготы.

Глава российской столицы рассказал, что первая очередь ЗИЛ уже достраивается. Власти попытаются запустить проект и провести в самое ближайшее время конкурс по речным трамваям.

"Может быть, нам удастся сделать их на электрической тяге", – добавил Собянин.

Градоначальник также отметил, что Москва-река довольна извилиста. Из-за прерывистости водного маршрута поездка на речном трамвае может занять до двух часов.

"Конечно, это больше связано с туризмом из-за набережных и переездов по объектам. Плюс потребуется реконструкция причальных стенок и их безопасность, кассы и билеты", – рассказал мэр.

Движение речныйх трамвайчиков будет регулярным – они будут отправляться с остановок каждые 15 минут. 

Подробная информация доступна в личном блоге мэра Москвы.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Захарова раскрыла истинную причину санкций против России

Западные элиты идут на это от отчаяния

Норкин в ответ на критику американца выдал анекдот про Путина и холодильник

Телеведущий рассмешил зрителей на творческом вечере

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей