Собянин рассказал о развитии водного транспорта в Москве

Мэрия готовится к возрождению забытых маршрутов

Власти Москвы намерены запустить в тестовом режиме речные трамваи, которые будут курсировать по двум маршрутам. По словам мэра столицы Сергея Собянина, пунктами отправления станут Северный и Южный вокзалы.

Градоначальник напомнил, что на протяжении многих лет возрождение речного транспорта в городе оставалось на уровне разговоров. Однако после реконструкции большинства набережных и благоустройства парков, открытия "Острова мечты" проект удалось сдвинуть с мертвой точки.

Первый пилотный маршрут от Химок до обновленного Северного речного вокзала был запущен еще в конце апреля. Второй будет привязан к Южному речному вокзалу в районе Нагатинский Затон. Для пассажиров будут действовать городские тарифы, карты "Тройка", соцкарты и льготы.

Глава российской столицы рассказал, что первая очередь ЗИЛ уже достраивается. Власти попытаются запустить проект и провести в самое ближайшее время конкурс по речным трамваям.

"Может быть, нам удастся сделать их на электрической тяге", – добавил Собянин.

Градоначальник также отметил, что Москва-река довольна извилиста. Из-за прерывистости водного маршрута поездка на речном трамвае может занять до двух часов.

"Конечно, это больше связано с туризмом из-за набережных и переездов по объектам. Плюс потребуется реконструкция причальных стенок и их безопасность, кассы и билеты", – рассказал мэр.

Движение речныйх трамвайчиков будет регулярным – они будут отправляться с остановок каждые 15 минут.

Подробная информация доступна в личном блоге мэра Москвы.