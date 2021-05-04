Решение президента позволит решить транспортную проблему в учебных учреждениях

Каждый год максимальный процент обновления автобусного парка для школ составлял 10%, из-за чего технику пришлось практически полностью менять. Инициатива "Единой России", вошедшая в перечень президента России Владимира Путина по итогам Послания, стала важнейшим шагом по обеспечению транспорта для школьников, заявил глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Эксперт отметил, что также необходимо решить проблему с нехваткой автозапчастей и гаражей для автобусов. Для подобных вопросов необходим комплексный подход – таким образом реально продлить срок службы новых автобусов. К примеру, в новых школах необходимо разместить гаражи.

Подобная ситуация применима и к областным населенным пунктам. В селах также не хватает парка. Дополнительное оснащение помогло бы решить проблему.

Не так давно президент России Владимир Путин по предложению партии "Единая Россия" поручил осуществить закупку минимум 4 тыс. школьных автобусов на каждый год. До 2024 года регионы также получат по 5 тыс. карет скорой помощи, чего также добивалась партия.

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