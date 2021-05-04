Акция получила название "Бежим впереди ЧС"

Российское отделение Красного креста проведет благотворительный забег в Москве 15 мая. Тысячи любителей бега примут участие в акции, которая пройдет на ВДНХ, спортивный городок будет расположен на площади Промышленности.

Забег получил название "Бежим впереди ЧС" – мероприятие организовывают для привлечения благотворительных средств, которые будут направлены на создание гуманитарных резервов в регионах России с повышенным риском чрезвычайных ситуаций. Это поможет в будущем оперативно обеспечивать людей, пострадавших от природных ЧС, прдеметами первой необходимости.

Всего участникам предлагается выбрать одну из нескольких видов дистанций. Для взрослых это 10 и 5 км, для юниоров – 1 км, для детей – 500 метров. Маршруты пройдут по самых красивым местам ВДНХ:вокруг центра "Космонавтика и авиация", а также по Ландшафтному парку. На память всем участникам забега подарят футболки и медали, а дети получат сувениры и сладости.

"Дата забега совпадает с днем рождения старейшей гуманитарной организации. 15 мая Российскому Красному Кресту исполнится 154 года", – указывается на сайте организации.

Поддержать благотворительную акцию можно и не участвуя в забеге. Любой желающий может пожертвовать деньги через специальную кнопку на сайте "Не бегу, но помогу".

Чрезвычайные ситуации на территории России происходят ежегодно. На данный момент особую опасность представляет активное снеготаяние, из-за которого затопленными могут оказаться до 5 тысяч населенных пунктов, в которых проживает около 1,5 миллионов человек.