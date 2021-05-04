Как категорически нельзя подкармливать растения золой

Как категорически нельзя подкармливать растения золой
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/www.globallookpress.com
Неправильный подход часто приводит к гибели плодов

Огородники нередко используют любого рода золу для подкормки своего сада. В ход идут любые остатки горения, найденные на участке: в костре после мусоросжигания и в печи после топки самого дома. Однако зола всегда отличается, и применять ее необходимо в соответствии с определенными правилами.

Одна из самых распространенных ошибок – смешивание золы с минеральными удобрениями. В таком случае улетучивается аммиак, необходимый для баланса основных микроэлементов.

Не стоит смешивать золу и с фосфорными удобрениями – ее и так много в самой золе, а из-за переизбытков растениям гарантирован хлороз. Дачникам стоит помнить одну важную вещь: суперфосфат крайне вреден для состава почвы. А ее смешение в грунте приведет к тому, что растения попросту погибнут.

Для удобрения подойдет отнюдь не любая зола. Не стоит пускать в ход пепел, оставшийся после зажарки шашлыков или сжигания старого забора с мусором. Многие по неизвестным причинам полагают, что сгодится и сгоревшая газета, в которой присутствуют тяжелые металлы из-за типографской краски. В ней для растений также явно нет ничего хорошего.

Самый лучший способ получения качественной золы для своего огорода – сгоревшие ветки как молодых, так и старых деревьев, в особенности мягкие породы. Речь идет как об осине, которая присутствует практически в каждом лесу за садоводством, так и ели с сосной. Среди старых деревьев можно выделить дуб, ясень и тополь. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как использовать мыло при посадке моркови.

Егор МАЛКОВ

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