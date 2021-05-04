Тест: угадываем советскую комедию по одному кадру

Сможете ответить на все вопросы правильно?

Советские кинофильмы многие помнят чуть ли не наизусть. Культовые фразы, запоминающиеся сцены и любымых героев любители известных комедий времен СССР наверняка смогут отгадать даже по одному кадру.

Предлагаем вам простой тест, в котором нужно правильно угадать название фильма всего по одному фото. Всего 7 семь вопросов, сможете верно ответить на все?