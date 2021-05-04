Тест: угадываем советскую комедию по одному кадру

Тест: угадываем советскую комедию по одному кадру
Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сможете ответить на все вопросы правильно?

Советские кинофильмы многие помнят чуть ли не наизусть. Культовые фразы, запоминающиеся сцены и любымых героев любители известных комедий времен СССР наверняка смогут отгадать даже по одному кадру. 

Предлагаем вам простой тест, в котором нужно правильно угадать название фильма всего по одному фото. Всего 7 семь вопросов, сможете верно ответить на все?

Роман ИГНАТОВ

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