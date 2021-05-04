Полуостров получил европейское оборудование в обход санкций

Ситуацию с водоснабжением в Симферополе в апреле удалось значительно улучшить. Раньше жители получали к ней доступ лишь в течение шести часов в сутки, сейчас же холодную воду пускают по 18 часов в день. И как оказалось, к этому может быть причастна Дания.

Издание Deutche Welle опубликовало материал, в котором указывает, что улучшению ситуации с водой в Крыму поспособствовало увеличение мощности водозабора Бештерек-Зуйский. Это, в свою очередь, удалось благодаря новейшим насосам из Европы, которые попали на полуостров, несмотря на действующие санкции.

По данным СМИ, насосы поставила компания "ВДК автоматика" из Москвы. Они занимались также установкой и отладкой оборудования на водозаборе – всего на работы им потребовалось три месяца.

DW пишет, что всего на водозаборе стоит семь датских агрегатов CR 185-8 A-F-A-V-HQQV – новейшей и мощнейшей модели в линейке европейской фирмы Grundfos. Насосы оборудованы двигателями Siemens. На вопрос издания о поставках в Крым они отметили, что все партнеры должны соблюдать нормы экспортного ограничения Евросоюза – договор о точке конечного пользования товаром подисывается при оформлении заказа, – однако продажу оборудования комментировать не стали. В Grundfos, в свою очередь, заявили, что о закупке оборудования на полуостров ничего не знают.

"Если в процессе продажи у нас появляются подозрения о возможном нарушении санкций, мы требуем назвать конечного потребителя", – заявил вице-президент холдинга Grundfos Петер Триллингсгаард.

Однако, как оказалось, с насосами могла возникнуть "правовая путаница". После импорта товара в Россию дочерняя компания руководствуется российским законодательством, а значит, не может требовать от своих клиентов письменно отказаться от использования оборудования в Крыму. И в случае нарушения санкций спрашивать будут с европейского поставщика, а не с дочерней компании.

О том, что "ВДК автоматика" принимает участие в запуске водозабора Бештерек-Зуйский стало известно только после завершения работ.

Немецкий эксперт Зигфрид Гендрис заявил, что используемые водозаборы в Крыму слишком мощные и не соответствуют требуемым пропускным характеристикам. Он уверяет, что с таким оборудованием можно прокачивать огромные объемы воды, и тут возможны два варианта: либо подрячик купил не то, либо истинное предназначение воды решили скрыть.