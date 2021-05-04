Названы сроки падения китайской ракеты на Землю

Названы сроки падения китайской ракеты на Землю
Фото: SpaceX/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Объект может приземлиться на населенный пункт

Китайская ракета "Чанчжэн-5", которая доставляла на орбиту модуль космической станции, неконтролируемо падает на Землю. Аппарат, весом 21 тонну, может в любой момент приземлиться на населенный пункт. Об этом сообщают "Известия". 

По их информации, узнать точную дату и место приземления получится только за 8 часов до столкновения объекта с поверхностью Земли. Пока ракета находится в состоянии свободного вращения вокруг планты на скорости около 27 тыс. км/ч, регулярно снижаясь. 

Согласно прогнозам специалистов, приземление объекта может произойти в период с 8 по 12 мая. 

Самый плохой вариант развития событий – это будет подобно куршению небольшого самолета, обломки могут разлететься на сотни километров. Эксперты не могут до конца оценить, сколько обломков останется после вовращения ракеты в плотные слои атмосферы, но их будет достаточно для нанесения определенного ущерба. 

"Чанчжэн-5" в конце апреля доставила на орбиту Земли модуль НКС "Тяньхэ". Пока это самая мощная китайская ракета-носитель.

Роман ИГНАТОВ

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