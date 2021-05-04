Глава СОМБ раскритиковал RFI за фейк о россиянах в ЦАР

Французская радиостанция RFI распространила ложные сведения о деятельности российских инструкторов на территории Центральноафриканской Республики

Фейковую информацию от французских журналистов опроверг генеральный директор "Содружества офицеров за международную безопасность" (СОМБ) Александр Иванов.



"Российские инструкторы, продолжающие работу по обучению бойцов Центральноафриканской армии, борющейся против преступников, терроризирующих население, опять подвергаются лживой беспочвенной критике", – заявил он на своей странице "ВКонтакте".

По мнению главы СОМБ, французские СМИ пытаются оправдать провал Парижа в республике за счет публикации фейков о российских специалистах, действующих в ЦАР.

"Российские инструкторы отлично обучили армию, полицию и жандармерию ЦАР – это факт, который подтверждают десятки тысяч людей, выходящих на митинги поддержки во всех уголках ЦАР. Люди кричат слова благодарности России! Это реальность, которую видят все, кто знает правду о ситуации в стране", – отметил Иванов.

Он также напомнил, что это далеко не первый случай, когда RFI распространяет фейки о российских инструкторах. Ранее радиостанция сообщала, что Россия якобы готова расследовать некие инциденты, связанные с работой российских специалистов на территории африканской страны. Это сообщение опровергли в МИД РФ.

"Сейчас RFI продолжает свою лживую пропагандистскую кампанию, придумывая и перекручивая факты",

– заявил глава СОМБ.