Соратник Зеленского сделал резкое заявление о праздновании Дня Победы на Украине

Соратник Зеленского сделал резкое заявление о праздновании Дня Победы на Украине
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
У граждан Незалежной попросту украли этот праздник, заявил депутат и назвал виновных

Член партии власти "Слуга народа" Максим Бужанский высказался о праздновании Дня Победы на Украине. Он обвинил власти Незалежной в том, что у народа пытаются украсть возможность отметить 9 Мая.

Бужанский напомнил, что госпраздник в стране до сих пор существует. Однако целью политики в Незалежной является подмена Дня Победы Днем памяти и примирения. При этом депутат призвал украинцев решить, с кем конкретно они намерены примиряться, устроив праздник 8 мая.

"Это фальшивая дата", – сказал Бужанский в эфире канала "Наш".

Напомним, сейчас на госуровне украинцы празднуют завершение войны 8 мая. Праздничную дату утвердили еще в 2015 году, при предшественнике президента Владимира Зеленского Петре Порошенко. Таким образом Киев, видимо, попытался приблизиться к Европе.

Нынешний глава Незалежной Владимир Зеленский, обратившись к народу 9 Мая, назвал эту дату Днем скорби и не упомянул в своем поздравлении роль Красной армии в освобождении от фашистов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость218030
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это и есть день скорби. он и в СССР не праздновался до хрущёва.
живы были безрукие и безногие, которым этот день радость на глаза увы не навивал
Бункерный Дед-Бидон
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Все верно, все в рамках генеральной линии партии. Местному хохлоnugopy из "омерики" понравится, хехе
Гость216549
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А 2 мировая столкнули два народа. Погибли миллионы БЕЛЫХ людей, а могли бы быть писатели, инженеры учёные, врачи. Загублены направления развития. Это кому то надо было. Это не просто так/ Дознаться кто это развязал и затеял и судить. Гитлер игрушка Запада-ЕС.
игорь
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вы все его украли у всех и себя тоже в 91 году когда СССР пропивали
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