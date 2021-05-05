У граждан Незалежной попросту украли этот праздник, заявил депутат и назвал виновных

Член партии власти "Слуга народа" Максим Бужанский высказался о праздновании Дня Победы на Украине. Он обвинил власти Незалежной в том, что у народа пытаются украсть возможность отметить 9 Мая.



Бужанский напомнил, что госпраздник в стране до сих пор существует. Однако целью политики в Незалежной является подмена Дня Победы Днем памяти и примирения. При этом депутат призвал украинцев решить, с кем конкретно они намерены примиряться, устроив праздник 8 мая.

"Это фальшивая дата", – сказал Бужанский в эфире канала "Наш".

Напомним, сейчас на госуровне украинцы празднуют завершение войны 8 мая. Праздничную дату утвердили еще в 2015 году, при предшественнике президента Владимира Зеленского Петре Порошенко. Таким образом Киев, видимо, попытался приблизиться к Европе.

Нынешний глава Незалежной Владимир Зеленский, обратившись к народу 9 Мая, назвал эту дату Днем скорби и не упомянул в своем поздравлении роль Красной армии в освобождении от фашистов.