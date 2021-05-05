Водной блокаде Крыма скоро придет конец – эксперт

Водной блокаде Крыма скоро придет конец – эксперт
Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Украинская дамба разваливается

Заблокировавшая подачу воды в Крым дамба находится в аварийном состоянии. Она буквально разваливается и вполне вероятно, дамбу может прорвать.

Такими сведениями поделилась эксперт Наталья Тарапун, возглавляющая отдел водопользования Северо-Крымского канала. Как стало известно, на дамбе отсутствуют укрепления, нет электричества и рычагов для управления затворами.

Тарапун напомнила, что Украина потратила на строительство дамбы немалые деньги. Она обошлась в 35 миллионов гривен – это порядка 95 миллионов рублей. Дорогостоящий объект уже через несколько лет оказался в плачевном состоянии и может рухнуть под напором воды, считает эксперт.

Напомним, что дамбу до конца так и не достроили. Не исключено, что на строительстве отмывали деньги, отмечает сайт Informing.

Если дамба не выстоит под напором воды, блокада Крыма, собственно, на этом и закончится. Помешать может только насыпь из мешков, наполненных песком, которую соорудили жители Херсонской области. Однако она уже пропускает воду.

Ранее "Утро.ру" писало, как Дания неожиданно помогла решению водной проблемы на Крымском полуострове.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость221366
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Гость213604
Устроили водную блокаду Крыма ? Каким образом ?
Перекрыли северо-крымский канал. Не кажись большим идиотом, чем уже есть
Гость213604
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Гость221366
Ххлоебланы из вашего же хохлоправительства
Устроили водную блокаду Крыма ? Каким образом ?
Гость224965
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Гость213604
А кто устроил эту блокаду ?
Что гадать ясно же ХОХЛЫ это они все устроили а наши все жалеют хохлопоцев уродов..!
Гость216549
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Эта зима выдалась достаточно полноводной, и на полуострове запустили несколько водозаборов. Поэтому с мая основные ограничения сняли. Правда, осенью они могут вернуться, если на полуострове не выпадет достаточное количество осадков. Пока запасов достаточно, чтобы провести туристический сезон.
Гость216549
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В марте вице-премьер сообщил на совещании у президента, что под Азовским морем находятся огромные запасы пресной воды. «Мы в этом уже уверены, ключевой вопрос — на какой удаленности от берега и на какой глубине», — говорил Марат Хуснуллин.
Гость217807
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поскорей пусть прорвёт
Гость216549
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В июле в Азовском море начнут бурить скважины для поиска пресной воды. «Росгеология» ожидает, что ежегодно Крым сможет получать из подрусловых стоков до 1,5 млрд кубометров воды. Столько полуостров потреблял воды в украинские времена, когда был открыт Северо-Крымский канал.
Гость221366
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Ххлоебланы из вашего же хохлоправительства
Гость213604
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А кто устроил эту блокаду ?
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