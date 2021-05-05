Украинская дамба разваливается

Заблокировавшая подачу воды в Крым дамба находится в аварийном состоянии. Она буквально разваливается и вполне вероятно, дамбу может прорвать.



Такими сведениями поделилась эксперт Наталья Тарапун, возглавляющая отдел водопользования Северо-Крымского канала. Как стало известно, на дамбе отсутствуют укрепления, нет электричества и рычагов для управления затворами.

Тарапун напомнила, что Украина потратила на строительство дамбы немалые деньги. Она обошлась в 35 миллионов гривен – это порядка 95 миллионов рублей. Дорогостоящий объект уже через несколько лет оказался в плачевном состоянии и может рухнуть под напором воды, считает эксперт.

Напомним, что дамбу до конца так и не достроили. Не исключено, что на строительстве отмывали деньги, отмечает сайт Informing.

Если дамба не выстоит под напором воды, блокада Крыма, собственно, на этом и закончится. Помешать может только насыпь из мешков, наполненных песком, которую соорудили жители Херсонской области. Однако она уже пропускает воду.

Ранее "Утро.ру" писало, как Дания неожиданно помогла решению водной проблемы на Крымском полуострове.