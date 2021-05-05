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Михаил Мишустин обозначил сроки, в которые российские семьи с детьми-школьниками должны получить по 10 тысяч рублей в 2021 году. Ранее поручение о новых мерах поддержки россиян дал президент РФ Владимир Путин.
Премьер-министр распорядился провести выплаты семьям, где есть школьники, до 17 августа. Ответственными назначены ряд ведомств: Минтруд, Минфин, ПФР и другие. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте правительства.
О новых выплатах семьям Путин говорил в апреле, в ходе послания Федеральному собранию. Напомним, по 10 тысяч рублей на каждого ребенка получат россияне с детьми от 6 до 18 лет. Подробнее о новых мерах поддержки - в нашем материале.
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