Мишустин обозначил сроки выплат 10 тысяч рублей на школьников

Мишустин обозначил сроки выплат 10 тысяч рублей на школьников
Михаил Мишустин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Премьер дал ряд поручений по исполнению послания президента

Михаил Мишустин обозначил сроки, в которые российские семьи с детьми-школьниками должны получить по 10 тысяч рублей в 2021 году. Ранее поручение о новых мерах поддержки россиян дал президент РФ Владимир Путин.

Премьер-министр распорядился провести выплаты семьям, где есть школьники, до 17 августа. Ответственными назначены ряд ведомств: Минтруд, Минфин, ПФР и другие. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте правительства.

О новых выплатах семьям Путин говорил в апреле, в ходе послания Федеральному собранию. Напомним, по 10 тысяч рублей на каждого ребенка получат россияне с детьми от 6 до 18 лет. Подробнее о новых мерах поддержки - в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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