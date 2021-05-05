Facebook и Google грозит штраф за невыполнение требований Роскомнадзора

Facebook и Google грозит штраф за невыполнение требований Роскомнадзора
Christian Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Компании могут обязать выплатить многомиллионную сумму

Московский суд может оштрафовать американские компании Google и Facebook на 20 миллионов рублей из-за отказала от удаления запрещенной информации в соответствии с российским законодательством. Компании Twitter же грозит штраф в размере 24 миллионов.

Так, в один судебных участков мировой инстанции поступили административные протоколы – по каждому из них компаниям грозит до 4 миллионов рублей в соответствии с Административным кодексом.

Как отмечает источник, месяцем ранее мировой суд Таганского района вынес решение о наложении штрафа в отношении Twitter суммой, превышающей 8 миллионов рублей. Причиной стал отказ компании удалять информацию, в которой несовершеннолетних призывали к участию на несанкционированных акциях.

Известно, что Twitter намерен обжаловать решение суда. За упомянутые правонарушения уже оштрафовали TikTok на 2,6 миллиона.

Как пишет ТАСС, за первые два месяца 2021 года Роскомнадзор выявил свыше 2,5 тысячи материалов с соответствующими призывами. 

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Захарова раскрыла истинную причину санкций против России

Западные элиты идут на это от отчаяния

Заявления Байдена о России обернутся катастрофой для США - политолог

Американский лидер может подтолкнуть Москву и Китай объединиться против Вашингтона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей