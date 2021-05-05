Facebook и Google грозит штраф за невыполнение требований Роскомнадзора

Компании могут обязать выплатить многомиллионную сумму

Московский суд может оштрафовать американские компании Google и Facebook на 20 миллионов рублей из-за отказала от удаления запрещенной информации в соответствии с российским законодательством. Компании Twitter же грозит штраф в размере 24 миллионов.

Так, в один судебных участков мировой инстанции поступили административные протоколы – по каждому из них компаниям грозит до 4 миллионов рублей в соответствии с Административным кодексом.

Как отмечает источник, месяцем ранее мировой суд Таганского района вынес решение о наложении штрафа в отношении Twitter суммой, превышающей 8 миллионов рублей. Причиной стал отказ компании удалять информацию, в которой несовершеннолетних призывали к участию на несанкционированных акциях.

Известно, что Twitter намерен обжаловать решение суда. За упомянутые правонарушения уже оштрафовали TikTok на 2,6 миллиона.

Как пишет ТАСС, за первые два месяца 2021 года Роскомнадзор выявил свыше 2,5 тысячи материалов с соответствующими призывами.