В Музее Победы состоялась премьера "Бессмертного полка"

В Музее Победы состоялась премьера "Бессмертного полка"
Ministry of Culture Russia/www.globallookpress.com
В мероприятии приняли участие артисты из 12 стран

В московском Музее Победы состоялась премьера Международной сцены "Бессмертного полка". В ней приняли участие артисты из нескольких стран. Все выступившие прошли непростой путь для того, чтобы собраться на международной площадке. У каждого актера из 12 стран мира в семье имеются родственники, которые воевали во Второй мировой войне.

Так, житель Кубы Улисес Карл признался, что еще с детства любил все, что связано с русскими. А День Победы для артиста является днем дани героизму и единству народа, который пожертвовал собой ради Победы.

Немало среди участников оказалось и самих россиян, которые оказались разбросаны по всему земному шару. Однако они остались хранителями своего исторического прошлого, из-за чего и приняли участие в премьере.

Встреча должна была состояться в музее еще прошлом году при поддержке правительства Москвы. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации было решено перенести сцену на 2021 год.

Подробная информация доступна по ссылке.

Егор МАЛКОВ

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