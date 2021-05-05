Портал Mos.ru стал "точкой входа" в мир госуслуг - Собянин

Портал Mos.ru стал "точкой входа" в мир госуслуг - Собянин
Сергей Собянин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Сайт должен стать основным средством взаимодействия между городом и жителями, заявил мэр

Сайт Mos.ru преодолел порог в 2 миллиарда услуг и сервисов, которыми смогли воспользоваться жители столицы, став "точкой входа" в платформу государственных услуг. Об этом рассказал в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Портал запустили еще в 2011 году. Первая электронная услуга – разрешение на работу в такси. Затем власти добавили электронную запись детей в первый класс и оформление ЕПД для оплаты ЖКХ..

Как отметил градоначальник, первые услуги, предоставленные на портале, и сформировали существующий на сегодняшний день стандарт. Необходимую процедуру можно осуществить в круглосуточном режиме из любой точки планеты.

По словам Собянина, портал должен стать главным каналом взаимодействия между городом и жителями, для чего изучается возможность перевода всех городских услуг на mos.ru.

На сайте зарегистрированы практически 14 миллионов человек. По возможности власти столицы работают над переводом всех имеющихся услуг и сервисов в электронный формат.

Мэр также отметил, что правительство города идет к намеченной цели самым быстрым темпом.

Егор МАЛКОВ

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