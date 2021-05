Американский лидер Джо Байден вместе с супругой посетил своего предшественника Джимми Картера. Во время визита фотограф снял две супружеские пары в доме Картеров в Плейнсе. Кадр, появившийся накануне в Твиттере, тут же стал мемом.



На фото Байден позирует с сидящей в кресле женой Картера, а первая леди США – с самим Картером. Не очень удачный выбор объектива – фотограф предпочел широкоугольник, который искажает пространство по углам, сделал Байдена и его жену просто огромными. Эффект усилился за счет того, что Картер и его супруга и в жизни – небольшого роста.

Пользователи оставили множество комментариев к посту в Твиттере – фото опубликовал Центр Картера. Многие признались, что долго смотрели на снимок и ломали голову, почему Байден такой гигантский. Ряд пользователей заявил, что фотография их рассмешила. Как написал один из комментаторов, президент США рядом с женой Картера похож на чревовещателя с куклой.

"Я пялюсь на это фото уже три часа", – признался другой пользователь соцсети.

We’re pleased to share this wonderful photo from the @POTUS and @FLOTUS visit to see the Carters in Plains, Ga.!



Thank you President and Mrs. Biden! pic.twitter.com/QcA33iUev4