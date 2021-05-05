"Я пялюсь на это фото уже три часа": в Сети обсуждают новый мем с Байденом

"Я пялюсь на это фото уже три часа": в Сети обсуждают новый мем с Байденом
Джо Байден. Фото: Alex Edelman - Pool/CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Огромный президент США на свежем снимке вызвал у пользователей приступы смеха

Американский лидер Джо Байден вместе с супругой посетил своего предшественника Джимми Картера. Во время визита фотограф снял две супружеские пары в доме Картеров в Плейнсе. Кадр, появившийся накануне в Твиттере, тут же стал мемом.

На фото Байден позирует с сидящей в кресле женой Картера, а первая леди США – с самим Картером. Не очень удачный выбор объектива – фотограф предпочел широкоугольник, который искажает пространство по углам, сделал Байдена и его жену просто огромными. Эффект усилился за счет того, что Картер и его супруга и в жизни – небольшого роста.

Пользователи оставили множество комментариев к посту в Твиттере – фото опубликовал Центр Картера. Многие признались, что долго смотрели на снимок и ломали голову, почему Байден такой гигантский. Ряд пользователей заявил, что фотография их рассмешила. Как написал один из комментаторов, президент США рядом с женой Картера похож на чревовещателя с куклой.

"Я пялюсь на это фото уже три часа", – признался другой пользователь соцсети.

Огромное количество мемов появилось и после падения Байдена на трапе самолета. Пользователи зубоскалили на эту тему не один день.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

игорь
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байден тот старичок который всех уже давно послал на три буквы
смеются над ним или хохочут - ему пофиХ
Гость223581
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Гость 34567
У него Шойгу жена . Судя по последним фото . Почему то россияне это не обсуждают. Глаз не сводят с американского президента! Нравится он им больше чем этот хмырь кремлевский
Навоз куришь?
Гость 34567
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Гость213604
А у Путина есть жена ? Он какой пример своим крепостным показывает
У него Шойгу жена . Судя по последним фото . Почему то россияне это не обсуждают. Глаз не сводят с американского президента! Нравится он им больше чем этот хмырь кремлевский
Гость219652
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Гость213604
А у Путина есть жена ? Он какой пример своим крепостным показывает
А ты что, обиделся? :))
Гость213604
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А у Путина есть жена ? Он какой пример своим крепостным показывает
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