Чем не стоит удобрять картофель

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Любые подкормки нужно вносить, соблюдая умеренность, а от некоторых лучше и вовсе отказаться

Опытные дачники не советуют использовать для картофеля ряд удобрений.

Чем нельзя удобрять картофель Свежий навоз может навредить корнеплодам, если есть заражение почвы. Кроме того, такое удобрение может еще и спровоцировать разные болезни и привлечь вредителей. Огородники со стажем рекомендуют удобрять картофель перепревшим навозом.

Картофельные очистки не следует использовать для подкормки. Если растения атаковал проволочник или другие вредители, то такое удобрение лишь навредит. Оно вызовет развитие болезней в почве, от которых пострадают и корнеплоды.

Зола также попала в черный список. Опытные дачники говорят, что при щелочной почве использовать ее для подкормки картофеля нежелательно.

Ожоги на ботве может вызвать свежий куриный помет в качестве удобрения.

Минеральные удобрения в большом количестве могут привести к тому, что ботва картофеля перерастет, а клубни будут маленькими.

Плохая идея – подкармливать картофель дрожжами. От такой "помощи" клубни вырастут чересчур рыхлыми и невкусными. О народных приметах для посадки картофеля читайте подробно в нашем материале.