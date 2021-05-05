Участники конкурса "Твой ход" могут выбрать из 11 тематических направлений

Студенты могут испытать себя в любой сфере

11 направлений будет в конкурсе студентов "Твой ход". В их числе – развитие бизнеса, спорт, туризм, экология, добровольчество и другие. Определиться с выбором участникам нужно после регистрации на сайте твойход.онлайн.



В личном кабинете будут доступны десятиминутные обзоры по каждой сфере. Участники могут выбрать любое из 11 направлений конкурса вне зависимости от своей специальности.

Студенческий конкурс "Твой ход" является проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей". Подать заявку на участие могут студенты любых вузов России до 12 июня.

Гранты в размере миллиона рублей получат двести конкурсантов. Деньги можно потратить на обучение, улучшение жилищных условий либо вложить в стартап. 50 лучших участников конкурса получат дополнительно 2,5 миллиона рублей. У них будет возможность стажироваться в ведущих российских компаниях, а также попутешествовать по стране.

Конкурс "Твой ход" призван выявить творческий потенциал студентов, их профессиональные качества и способность к лидерству.