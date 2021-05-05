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Самый главный вредитель для картофеля постоянно атакует посадки. Не зря колорадский жук считается опаснейшим врагом этих культур. Каждый дачник пытается избавиться от назойливых и прожорливых насекомых, которые способны уничтожить весь огород.
Колорадский жук больше всего боится патогенных грибков и определенных бактерий, которые для него смертельны. При попадании в организм они развиваются и убивают насекомое изнутри. Для самого человека колорадский жук полностью безопасен. Однако из-за его прожорливости картофель необходимо обрабатывать на постоянной основе. В противном случае каждый куст будет усеян кладками яиц.
Однако многие по привычке не доверяют химическим препаратам и пытаются вести борьбу против вредителя подручными средствами. Существует несколько простых способов.
Опудривание
Необходимо опудрить огород березовой золой – по 10 килограммов на одну сотку. Делается это, как правило, после дождя, чтобы на кустах появилась тонкая пленка. Необходимо опудрить кусты дважды до цветения картофеля и один раз после.
Опрыскивание
Можно в домашних условиях приготовить настои и отвары для отпугивания вредителя. Чаще всего выбирают чистотел с томатной ботвой. Сгодится и подсолнечник.
Отпугивание другими растениями
Некоторые полезные саженцы действительно отпугивают колорадского жука. К примеру, календула, бархаты и настурция, которые вполне просто рассадить в лунки между рядами. На вредителя также воздействуют хрен и лук.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как использовать мыло против вредителей при посадке моркови.
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