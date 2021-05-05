"Да нафиг нам этот Крым": Ельцин не захотел присоединять полуостров

"Да нафиг нам этот Крым": Ельцин не захотел присоединять полуостров
Борис Ельцин. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
О сорвавшейся сделке рассказал бывший вице-премьер РФ

У России были планы предложить Украине соглашение по Крыму. Об этом сообщил бывший вице-премьер Михаил Полторанин.

По его словам, предполагалось, что Киеву предложат десять лет бесплатного газа в обмен на полуостров. При этом планировалось сделать Крым автономным регионом с доступом для жителей обеих стран. Однако первый президент РФ Борис Ельцин счел идею неразумной.

Как утверждает Полторанин, политик заявил, что флот можно перебросить на свободные пирсы в Петербурге и отказался от хорошей сделки.

"Он говорит: "Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь",

– процитировал бывший вице-премьер Ельцина во время интервью с Дмитрием Гордоном. Видео опубликовано на канале Ютуб.

Ранее стало известно, что водная блокада Крыма, которую устроил Киев после присоединения полуострова к России, может скоро прекратиться. Дело в аварийном состоянии дамбы, которую возвели на Северо-Крымском канале. Она обветшала и может рухнуть под напором воды.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость224621
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Гость223789
Вот именно пришло это "ПОТОМ РАЗБЕРЕМСЯ" и Путин разобрался, за что ему большой палец вверх.
Ты имел в виду средний?
Гость224621
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Гость225120
Так ему кроме водки ничего и не надо было. Да и Президент он был только на бумаге. Правили воры и олигархи. Как и сейчас "правит" клоун в Украине.
А что тебе надо? А кто у тебя сейчас правит? Кокаинщики? Ты забыл (ла) скандал с вашим посольством? Или вы этой информацией не обладаете?
Дворник Тихон
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Какая мерзкая отвратительная рожа!
Гость224180
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Гость213604
Ельцин был хоть алкаш но с головой.
С ПУСТОЙ!
Гость216549
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Гость213604
Ельцин был хоть алкаш но с головой.
Из <цензура>!
Гость216549
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М
при всех минусах правления ельцина,он предотвратил гражданскую войну,макашов и компания готовы были захватывать стратегич обьекты,в отличии от того же януковича,ельцин расстрелом белого дома и идиотов хазбулатова в зародыше убил ростки гражданской
благодаря расстрелу мы живем в единой стране,можно еще вспомнить посл царя,как его отставка окончилась гражданской
Какая гражданка, это алкаша терпеть никто не мог, с дури Ипатьевский дом сломал, с дури что-там вякал на Верховном совете, ДАЛЬШЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ШПАНЫ ОН НЕ ВЫРОС!
Гость221415
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Специально вбрасывают дезу, что якобы Россия сама от Крыма отказалась. А я очень хорошо помню слова Кравчука, что "мы Севастополь не отдадим". И тогда у России действительно не было варианта воевать за него.
Гость223789
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Гость213604
Путина не цитировать значит ? <цензура>.
Вот именно пришло это "ПОТОМ РАЗБЕРЕМСЯ" и Путин разобрался, за что ему большой палец вверх.
Гость213604
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Гость216549
Не надо цитировать ПРЕДАТЕЛЕЙ это унижает страну!
Путина не цитировать значит ? <цензура>.
Гость223789
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Гость216549
Не надо цитировать ПРЕДАТЕЛЕЙ это унижает страну!
А Кравчук в своем интервью однажды на вопрос к Ельцину "а как быть с Крымом?" сказал, что тот ответил - "Потом разберемся!". Это было в Беловежской пуще, во время разрушения СССР, видимо, как всегда придурок БНЕ был в у смерть пьян.
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