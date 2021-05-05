О сорвавшейся сделке рассказал бывший вице-премьер РФ

У России были планы предложить Украине соглашение по Крыму. Об этом сообщил бывший вице-премьер Михаил Полторанин.



По его словам, предполагалось, что Киеву предложат десять лет бесплатного газа в обмен на полуостров. При этом планировалось сделать Крым автономным регионом с доступом для жителей обеих стран. Однако первый президент РФ Борис Ельцин счел идею неразумной.

Как утверждает Полторанин, политик заявил, что флот можно перебросить на свободные пирсы в Петербурге и отказался от хорошей сделки.

"Он говорит: "Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь",

– процитировал бывший вице-премьер Ельцина во время интервью с Дмитрием Гордоном. Видео опубликовано на канале Ютуб.

Ранее стало известно, что водная блокада Крыма, которую устроил Киев после присоединения полуострова к России, может скоро прекратиться. Дело в аварийном состоянии дамбы, которую возвели на Северо-Крымском канале. Она обветшала и может рухнуть под напором воды.