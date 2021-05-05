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У России
были планы предложить Украине соглашение по Крыму. Об этом сообщил бывший
вице-премьер Михаил Полторанин.
По его словам, предполагалось, что Киеву предложат десять лет бесплатного газа в обмен на полуостров. При этом планировалось сделать Крым автономным регионом с доступом для жителей обеих стран. Однако первый президент РФ Борис Ельцин счел идею неразумной.
Как утверждает Полторанин, политик заявил, что флот можно перебросить на свободные пирсы в Петербурге и отказался от хорошей сделки.
"Он говорит: "Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь",
– процитировал бывший вице-премьер Ельцина во время интервью с Дмитрием Гордоном. Видео опубликовано на канале Ютуб.
Ранее стало известно, что водная блокада Крыма, которую устроил Киев после присоединения полуострова к России, может скоро прекратиться. Дело в аварийном состоянии дамбы, которую возвели на Северо-Крымском канале. Она обветшала и может рухнуть под напором воды.
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