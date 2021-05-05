Опытные садоводы используют простые методы, проверенные временем

Плодовые деревья – самые главные потребители питательных веществ. Для поддержания их жизненных функций требуется огромное количество ресурсов в почве. Однако для того, чтобы справиться с этим, существуют простые и доступные способы.

Круговой полив

Один из самых простых методов – полив вокруг ствола. Для этого используют жидкую подкормку, которая наиболее эффективна в весенний и осенний периоды. Суть заключается в том, что почва насыщается всеми питательными веществами во время вегетационного периода, а затем усваивает ресурсы.

Необходимо заранее увлажнить приствольный круг, однако откажитесь от жидкой подкормки по сухой почве, чтобы корни не получили ожоги. Залейте раствор так, чтобы он не попал на листья и кустарники.

Подкормка через ямку

Расчертите кроны на почве по границу кроны, образовав сплошную линию. Выкопайте по получившейся окружности несколько ямок на одинаковом расстоянии глубиной в 25 сантиметров. Полейте как следует лунки и подождите, пока вода впитается. Удобрение разделите на число, равное количеству лунок, пересыпьте в ямки и засыпьте.

Канавка

Еще один популярный способ. Выкопайте канавку вокруг дерева глубиной в 20 сантиметров, а затем внесите туда минеральное одобрение, либо органику. Перемешайте лопатой с землей, а затем присыпьте грунтом. Затем нанесите на него остатки удобрения и снова присыпьте почвой.

Подкормка в трубу

Выкопайте по периметру несколько отверстий на равном расстоянии и вставьте в них пластиковые трубы диаметром до 10 см и глубиной до 80 сантиметров – чтобы доставало до основной массы корней.

Подготовьте жидкую подкормку и залейте в трубы. Удобрение гарантированно попадет к самим корням. Отверстия лучше всего прикрыть, чтобы избавиться от ненужного мусора.

Подкормка по листу

Просто распылите жидким удобрением листья растений. Делается это либо рано утром, либо вечером, после захода солнечных лучей. Опрыскивание необходимо выполнять при температуре от 18 до 25 градусов тепла, сообщает "Огород.ru".

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