Католики скрывают пророчество о грядущем величии России

Католики скрывают пророчество о грядущем величии России
Фото: Anna Ponomareva/Russian Look/www.globallookpress.com
Тайна Фатимских откровений до сих пор волнует христиан

О пророчестве ходит множество слухов.

Фатимские откровения записали после того, как девочке из португальского города Фатима в начале 20 века, по легенде, явилась сама Дева Мария. Святая рассказала о будущем, которое ждет мир, о предстоящих военных конфликтах. Всего пророчеств было три.

В первом речь шла о Первой мировой войне, в следующем – о Второй. Но споры разгорелись из третьей Фатимской тайны. Первые две Ватикан явил публике еще в 20 веке. А последнее было неизвестно вплоть до 2000-го года.

Однако когда католики раскрыли содержание третьего пророчества, многие выразили уверенность, что Ватикан не хочет рассказывать о моментах, где говорится о России. В той части, что стала общеизвестной, святая рассказывает о гонениях на христиан. Но некоторые католики считают, что в откровениях говорится и о том, что Россия займет в мире ведущую роль, а папский престол рухнет. Правда это или нет, неизвестно. Возможно, Ватикан никогда не выдаст этой тайны.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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