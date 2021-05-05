"Единая Россия" не поддерживает штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

"Единая Россия" не поддерживает штрафы за превышение скорости на 10 км/ч
Андрей Турчак. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак

Такое решение повлияет на десятки миллионов россиян и требует обсуждений как общественности, так и экспертного сообщества. 

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак подчеркнул, комментируя предложение ввести штрафы за превышение скорости на 10 километров в час, что для начала нужны гарантии – не будет технических ошибок, из-за которых штрафовать начнут добросовестных автолюбителей. Подход к системе штрафов как источника дохода в бюджет является неправильным. У системы есть только одна цель – обеспечить безопасность граждан, заявил Турчак.

Напомним, ранее МВД и Минтрансу поручили согласовать позицию по снижению нештрафуемого порога скорости на дорогах с 20 до 10 километров в час. Доклад вице-премьеру Марату Хуснуллину представители ведомств должны предоставить до 1 августа.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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