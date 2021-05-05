Вышел трейлер фильма "Турист" о российских инструкторах в ЦАР

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Первый трейлер остросюжетного боевика был выложен в Сеть.
В центре сюжета, как можно понять из трейлера, история одного из российских инструкторов, прибывших в ЦАР по приглашению официальных властей страны для обучения местной армии и жандармерии. Однако во время предвыборной кампании страну начинают атаковать боевики и наемники из соседнего Чада.
Главный герой – инструктор с позывным "Турист" – не рассчитывал, что ему придется воевать, однако события вынудили его встать на защиту местного населения.
На данный момент неизвестно, когда картина выйдет в широкий прокат. Ранее в Сети появился постер картины, нарисованный художницей из Владивостока под псевдонимом "Веселый лис", которая до этого прославилась своими работами, посвященными "ЧВК Вагнера". Именно благодаря им она и получила предложение поработать над афишей для грядущего фильма.
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