Вышел трейлер фильма "Турист" о российских инструкторах в ЦАР

Художественный фильм "Турист" расскажет о российских инструкторах, обучающих местные силовые структуры в Центральноафриканской республике

Первый трейлер остросюжетного боевика был выложен в Сеть.

В центре сюжета, как можно понять из трейлера, история одного из российских инструкторов, прибывших в ЦАР по приглашению официальных властей страны для обучения местной армии и жандармерии. Однако во время предвыборной кампании страну начинают атаковать боевики и наемники из соседнего Чада.

Главный герой – инструктор с позывным "Турист" – не рассчитывал, что ему придется воевать, однако события вынудили его встать на защиту местного населения.

На данный момент неизвестно, когда картина выйдет в широкий прокат. Ранее в Сети появился постер картины, нарисованный художницей из Владивостока под псевдонимом "Веселый лис", которая до этого прославилась своими работами, посвященными "ЧВК Вагнера". Именно благодаря им она и получила предложение поработать над афишей для грядущего фильма.