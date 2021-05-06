Врач рассказал о популярном обмане пациентов

Россиян призвали не реагировать на предложения о бесплатном обследовании

На фоне распространения коронавирусной инфекции активизировалась работа медицинских мошенников. Заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал, как обезопасить себя от действий недоброжелателей.

Один из самых популярных способов обмана – приглашение на бесплатное обследование. Как правило, россиянам звонят с предложением очень заманчивой акции, но, как поясняет врач, относится к ним следует крайне настороженно, поскольку подобное, обычно, является разводом пациента на деньги.

Доверчивые клиенты соглашаются пройти обследование организма, приходят в организацию и подписывают соглашение об оказании медуслуг. За часть процедур и правда денег не требуют, но выясняется, что посетиль должен оплатить сторонние расходы, и это было указано в подписанном договоре. Уйти оттуда, не заплатив, не выйдет.

Круглый рассказал "Радио Спутник", что в подобных случаях он сам блокирует номера телефонов, с которых поступают подобные предложения. Частные медуслуги могут быть качественными, но, как правило, добросовестные организации бесплатных обследований не предлагают.

В качестве бесплатной альтернативы обследований всего организма может быть плановая диспансеризация по полису ОМС, объяснил врач.