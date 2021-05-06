Собянин рассказал о реконструкции московских поликлиник

Собянин рассказал о реконструкции московских поликлиник
Сергей Собянин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Власти проводят комплексную модернизацию медучреждений, сообщил глава столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл подробности о программе властей по реконструкции столичных поликлиник. Как отметил глава города, в прошлом году местные власти взялись за амбулаторное звено. За три года в Москве планируется привести порядок более 130 медицинских учреждений.

Работа проводится как во внешнем облике зданий, так и в системе внутренних помещений и коммуникаций. После этого этапа все модернизированные поликлиники перейдут на единый стандарт, который разработали еще в позапрошлом году при участии медиков и рядовых граждан на голосовании в "Активном гражданине".

Как отметил в своем личном блоге градоначальник, речь идет не о красивой картинке, а о комплексной модернизации медицинских учреждений. В главных зданиях появятся томографы, аппараты УЗИ, денситометрами и прочими аппаратами для диагностики. То же самое планируется сделать и в филиалах.

"Между обычной поликлиникой и модернизированной все разительно отличается. Первая очередь коснется самых плохих, самых убитых поликлиник", – сообщил Собянин. 

Градоначальник также подчеркнул, что специалисты самых востребованных категорий будут работать в шаговой доступности от жилых домов. Кабинеты медиков обставят комфортной мебелью для работы. В поликлиниках появятся зоны отдыха с буфетом.

Егор МАЛКОВ

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