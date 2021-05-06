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Координатор акции "Бессмертный полк онлайн" Андрей Кудряков сообщил, что ночью нацисты атаковали сайт организации Ростовской области.
Как он написал на своей странице в "Фэйсбуке", злоумышленники подменили настоящие имена некоторых ветеранов, чьи фото были опубликованы россиянами накануне празднования Дня Победы, на имена нацистких преступников. В частности – на Хайнца Гудериана и Йозефа Геббельса.
Ночью начались атаки нацистов на наш Бессмертный полк он-Лайн. Ничего кроме омерзения это не вызовет. Подписать...Опубликовано Андреем Кудряковым Вторник, 4 мая 2021 г.
В комментариях пользователей ужаснули подобные действия.
"Самое страшное в этом, что эти подонки именами нацистских преступников подписывают фото истинных Героев ВОВ", – написали люди.
Напомним, в этом году шествование "Бессмертного полка" пройдет в онлайн-формате. Для удобства трансляции разделили по регионам – на каждый субъект страны она будет отдельной. На такие меры вынужденно пошли из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В прошлом году акция также прошла в онлайн-формате, однако провели ее на единой платформе. Из-за большого количества желающих почтить память ветеранов трансляция длилась около 20 дней.
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