Неизвестные поиздевались над сайтом "Бессмертного полка"

Неизвестные поиздевались над сайтом "Бессмертного полка"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Злоумышленники взломали сайт акции в Ростовской области

Координатор акции "Бессмертный полк онлайн" Андрей Кудряков сообщил, что ночью нацисты атаковали сайт организации Ростовской области. 

Как он написал на своей странице в "Фэйсбуке", злоумышленники подменили настоящие имена некоторых ветеранов, чьи фото были опубликованы россиянами накануне празднования Дня Победы, на имена нацистких преступников. В частности – на Хайнца Гудериана и Йозефа Геббельса. 

Ночью начались атаки нацистов на наш Бессмертный полк он-Лайн. Ничего кроме омерзения это не вызовет. Подписать...

Опубликовано Андреем Кудряковым Вторник, 4 мая 2021 г.

В комментариях пользователей ужаснули подобные действия. 

"Самое страшное в этом, что эти подонки именами нацистских преступников подписывают фото истинных Героев ВОВ", – написали люди. 

Напомним, в этом году шествование "Бессмертного полка" пройдет в онлайн-формате. Для удобства трансляции разделили по регионам – на каждый субъект страны она будет отдельной. На такие меры вынужденно пошли из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

В прошлом году акция также прошла в онлайн-формате, однако провели ее на единой платформе. Из-за большого количества желающих почтить память ветеранов трансляция длилась около 20 дней.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость217275
Пожаловаться Ответить
Власть бережет свою репутацию и жалеет денег на "ледоруб". Двух-трех кнопкотыков ....И не было бы "шутников".
Гость Правдолюб
Пожаловаться Ответить
А вы думаете в России нет нацистских выкормышей? Еще живы дети вояк,служивших в РОА, а так же есть даже нацистская партия в России. и вот это позорно для России. Надо этих идиотов искать в Ростовской области. Это доморощенные фашисты.
Гость225893
Пожаловаться Ответить
США вводдят на нас санкции за кибер.атаки. Почему не вводятся санкции против Украины?
алабай
Пожаловаться Ответить
Пакши отрубать надо таким уродам по самые яйца. И клавиатуру в жо-пу запихивать, еще живым.
Гость220875
Пожаловаться Ответить
Хотелось бы теперь увидеть работу отдела "К". При желании ЭТИ найдут кого-угодно. Но при ЖЕЛАНИИ.
Бункерный дед- Бидон
Пожаловаться Ответить
Хохлоnugepacты во всей своей красе!
1
новости партнеров

Пентагон "осадили" в посольстве России в США

Американцам напомнили о незаконных действиях в Сирии

Заявления Байдена о России обернутся катастрофой для США - политолог

Американский лидер может подтолкнуть Москву и Китай объединиться против Вашингтона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей