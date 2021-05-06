"Волонтеры Победы" рассказали о помощи добровольцев из зарубежья

"Волонтеры Победы" рассказали о помощи добровольцев из зарубежья
Federation Council of Russia/www.globallookpress.com
Активисты намерены провести к празднику первый Международный обмен добровольцев

Волонтеры из других стран поздравляют участников Великой Отечественной войны, помогая сохранить народную память о пережитом. Так, в 2021 году в мероприятии примут участие активисты из многих стран мира, включая ФРГ, Польшу, Латвию, Армению, Кыргызстан и остальные государства.

По словам главы "Волонтеров Победы" Ольги Амельченковой, задействование добровольцев на международном уровне говорит о том, что и в зарубежных странах рядовые граждане помнят о подвиге советского народа и его вкладе в общую Победу над фашизмом.

Известно, что в период с 6 по 10 мая организация проведет первый обмен добровольцев по поздравлению ветеранов на международном уровне. Так, крымские волонтеры поедут в Кыргызстан, а те отправятся на акцию на сам полуостров. Опытом обменяются также Египет с волонтерами из Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Латвии добровольцы заняты проведением акции "Георгиевская ленточка", несмотря на прошлогоднее решение Сейма о запрете этой памятной символики. Желающие могут получить ее по почте. Достаточно оставить соответствующую заявку на официальном профиле волонтеров в социальной сети "Фейсбук".

В бельгийском Льеже также состоялась акция "Сад Памяти", в рамках которой неравнодушные добровольцы посадили молодые деревья и очистили аллеи, сообщает газета "Взгляд".

Егор МАЛКОВ

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