Правительство подготовило новые табачные запреты

Упаковки от сигарет могут существенно измениться

Кабмин планирует запретить использование жидкостей для электронных сигарет. Подобную меру прописали в уже одобренном правительством плане реализации табачной концепции. 

Всего она включает около 20 мероприятий, нацеленных на сокращение потребления табачной продукции россиянами, сообщает РИА "Новости".

Людей будут по-новому информировать о вреде курения. Упаковки от сигарет могут стать обезличенными – около 75% их площади предлагают заместить агитационными картинками. Также прорабатывают возможность введения корпоративных программ по укреплению здоровья. 

Производителей могут обязать отказаться от любых ароматизаторов табачной продукции – подобная норма, к слову, уже действует в Евросоюзе, поскольку полагают, что улучшающие табачный привкус добавки могут провоцировать рост потребления никотина. 

Роман ИГНАТОВ

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