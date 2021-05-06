Упаковки от сигарет могут существенно измениться

Кабмин планирует запретить использование жидкостей для электронных сигарет. Подобную меру прописали в уже одобренном правительством плане реализации табачной концепции.

Всего она включает около 20 мероприятий, нацеленных на сокращение потребления табачной продукции россиянами, сообщает РИА "Новости".

Людей будут по-новому информировать о вреде курения. Упаковки от сигарет могут стать обезличенными – около 75% их площади предлагают заместить агитационными картинками. Также прорабатывают возможность введения корпоративных программ по укреплению здоровья.

Производителей могут обязать отказаться от любых ароматизаторов табачной продукции – подобная норма, к слову, уже действует в Евросоюзе, поскольку полагают, что улучшающие табачный привкус добавки могут провоцировать рост потребления никотина.