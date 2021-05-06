Зеленский пошутил о русских перед американцами

Зеленский пошутил о русских перед американцами
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президент вспомнил о своей юмористической профессии

В гости к Владимиру Зеленскому приехал госсекретарь США Энтони Блинкен. Высокопоставленные лица обсуждали исходящую со стороны России "агрессию" и обменивались взаимными любезностями, которые, в большей степени, шли с украинской стороны. 

Украинский президент "был поражен" тем, насколько хорошо американские коллеги владеют информацией о сложившейся в стране ситуации. Он доложил Блинкену, что, несмотря на отвод российских войск от границ Украины, для страны сохраняется угроза, поскольку Россия отзывает военных очень медленно. 

В основном свою речь Владимир Зеленский вел на мове. Однако позже ему показалось, что журналистка "Би-би-си" будто бы не слышит его слов. Он поинтересовался у нее на английском, все ли хорошо, на что та ответила: все отлично, ей переводят его слова на русский язык. 

"Русский перевод? Они здесь, они повсюду", – отшутился президент, на что часть присутсвующих посмеялась.

 

Напомним, в четверг Блинкен прибыл в Киев с рабочим визитом, чтобы подтвердить намерение США и дальше поддерживать Украину. По итогам встречи с украинским президентом госсекретарь обратился с призывом к России прекратить "агрессию" против Незалежной. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость226028
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Зеленский доложил.... Это за такую независимость прыгали на майдане?
игорь
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увы
опять ложь
повсюду будут когда войска РФ будут во Львове топтать фашистов новыми ботинками спецназа
М
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облизал блинкина,аш сверкает мериканец,вот язык,еврей профессионал что тут скажешь
Гость217275
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Пора Зеле готовить язычок. Вика Н должна подгрести.
Гость223280
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Евреи посмеялись над русскими, которых обозвали украинцами и имеют их за это во все дыры.
Алабай
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обменивались взаимными
любезностями,которые,в большей степени, шли с украинской стороны. Зеля с члена не слазил, любезил и спереди и сзади
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