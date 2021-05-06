Президент вспомнил о своей юмористической профессии

В гости к Владимиру Зеленскому приехал госсекретарь США Энтони Блинкен. Высокопоставленные лица обсуждали исходящую со стороны России "агрессию" и обменивались взаимными любезностями, которые, в большей степени, шли с украинской стороны.

Украинский президент "был поражен" тем, насколько хорошо американские коллеги владеют информацией о сложившейся в стране ситуации. Он доложил Блинкену, что, несмотря на отвод российских войск от границ Украины, для страны сохраняется угроза, поскольку Россия отзывает военных очень медленно.

В основном свою речь Владимир Зеленский вел на мове. Однако позже ему показалось, что журналистка "Би-би-си" будто бы не слышит его слов. Он поинтересовался у нее на английском, все ли хорошо, на что та ответила: все отлично, ей переводят его слова на русский язык.

"Русский перевод? Они здесь, они повсюду", – отшутился президент, на что часть присутсвующих посмеялась.

Напомним, в четверг Блинкен прибыл в Киев с рабочим визитом, чтобы подтвердить намерение США и дальше поддерживать Украину. По итогам встречи с украинским президентом госсекретарь обратился с призывом к России прекратить "агрессию" против Незалежной.