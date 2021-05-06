В мэрии рассказали об украшении Москвы ко Дню Победы

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Власти Москвы намерены украсить российскую столицу красными цветами в преддверии Дня Победы. Как отметил заместитель главы города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, речь идет об одном из важнейших для населения праздников. К этой дате в Москве установят тематические стенды со стелами и поздравлениями.
Так, в городской мэрии решили подойти к празднику, выработав комплексный подход. Традиционное красное знамя остается официальным символом победы над фашизмом. Оформят с соответствующей тематикой и въезды в Москву, третье кольцо и вылетные магистрали. Также планируется украсить центральные площади, мосты и набережные, а также городские парки.
Как отметил Бирюков, ряд декоративных конструкций установят у здания Минобороны. В целом правительство города планирует разместить свыше 2,7 тысячи элементов.
Все декоративные конструкции, добавили в правительстве Москвы, используют повторно, заменяя полотно.
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