В мэрии рассказали об украшении Москвы ко Дню Победы

Городское хозяйство установит более 2,7 декораций

Власти Москвы намерены украсить российскую столицу красными цветами в преддверии Дня Победы. Как отметил заместитель главы города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, речь идет об одном из важнейших для населения праздников. К этой дате в Москве установят тематические стенды со стелами и поздравлениями.

Так, в городской мэрии решили подойти к празднику, выработав комплексный подход. Традиционное красное знамя остается официальным символом победы над фашизмом. Оформят с соответствующей тематикой и въезды в Москву, третье кольцо и вылетные магистрали. Также планируется украсить центральные площади, мосты и набережные, а также городские парки.

Как отметил Бирюков, ряд декоративных конструкций установят у здания Минобороны. В целом правительство города планирует разместить свыше 2,7 тысячи элементов.

Все декоративные конструкции, добавили в правительстве Москвы, используют повторно, заменяя полотно.

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