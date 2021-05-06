Милонов: форпосты на дальнем зарубежье важны для великой державы

США, чтобы не позволить РФ реализовать геополитические интересы, в том числе и в Африке, пытаются сдержать страну в рамках национальных границ. Такими словами депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал фейки прозападных СМИ о "заморозке" соглашения Москвы и Хартума о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане.

"Эта борьба, конечно, не стран третьего мира, а с Соединенными Штатами и их союзниками. В разных ипостасях, причем самых неожиданных, они пытаются ограничить Россию и ее военно-политическую мощь. Американская администрация будет делать все, чтобы запереть РФ в рамках наших границ, окружить нас толпой безумцев, агрессивно настроенных людей с западной и южной сторон", – считает политик.

Ранее телеканал Al Arabiya и агентство Bloomberg распространили информацию, что Москва и Хартум якобы приостановили создание военной базы на берегу Красного моря. Сообщение растиражировали другие международные издания.

Однако российское посольство в Судане незамедлительно отреагировало на неправдоподобные данные и заявило, что местные власти не передавали диппредставительству каких-либо официальных уведомлений.

Фейковые публикации СМИ негативно сказываются на традиционно дружественном диалоге Москвы с Хартумом, но РФ необходимо продолжать продвигать национальные интересы, считает Милонов.

"Есть страны, которые готовы с нами сотрудничать, там можно активно наращивать наше военное присутствие, закрепляться в регионах. Это и страны Африки. Мы должны понимать, что без форпостов на дальнем зарубежье нам будет сложно. И это очень важно", – подчеркнул депутат.

Мировое сообщество широко узнало о планах Москвы возвести пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане в конце 2020 года, когда президент Владимир Путин подписал соответствующее соглашение. Хартум согласился предоставить Москве место под военную базу, а также разрешил разместить там солдат и корабли.

"Африка – стратегическое место для многих стран, поэтому с континентом надо активнее работать. Не в режиме постоянной помощи, а в режиме взаимных интересов, взаимовыгодного сотрудничества", — закончил Милонов.