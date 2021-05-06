Тест: пробуем ответить на простые вопросы на знание ПДД

Тест: пробуем ответить на простые вопросы на знание ПДД
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Справиться с заданием на 100% могут далеко не все

Давно ли вы проходили экзамен на знание правил дорожного движения? Предлагаем вам простой тест, чтобы проверить, хорошо ли вы помните все из учебной программы. 

Всего тест состоит из 15 вопросов о ПДД, сможете ответить на все правильно?

Роман ИГНАТОВ

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