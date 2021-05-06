Тест: пробуем ответить на простые вопросы на знание ПДД

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Давно ли вы проходили экзамен на знание правил дорожного движения? Предлагаем вам простой тест, чтобы проверить, хорошо ли вы помните все из учебной программы.
Всего тест состоит из 15 вопросов о ПДД, сможете ответить на все правильно?
Американцам напомнили о незаконных действиях в Сирии
Он уверил, что официальные лица подобного себе не позволяли