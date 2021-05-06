В этот период они наиболее уязвимы из-за миграции

Больше всего такой клещ вредит черной смородине, однако следы от его деятельности можно заметить и на других видах растений, включая крыжовник. Обычно он передается вместе с посадочным материалом, а заражение проявляется сперва в виде раздудых почек – если заметили такое у себя в огороде, лчше сразу приступать к лечению.

Основная опасность смородинового почкового клеща заключается в том, что он может довести растение до гибели. Также он может быть переносчиком и других опасных для смородины болезней. Например, микоплазмы.

Как определить, что растение заражено смородиновым почковым клещем:

По зиме нужно обратить внимание на почки – увеличенные говорят о поражении куста.

Весной на это укажет неравномерное развитие побегов, часть будет сильно отставать в росте. Появляющиеся листья будут деформированы, и в целом растение будет развиваться скудно.

Летом форма куста станет неаккуратной, некоторые побеги искривяться, плоды начнут сыпаться не дозревая.

Осенью почки на смородине будут разного размера.

Методы борьбы со смородиновым почковым клещем весной:

Лучше всего бороться с вредителем в момент, когда растение начинает цвести. В это время клещи мигрируют из старых почек на новые, поэтому они наиболее уязвимы. Обратите внимание, инсектециды на паразитов не действуют. Нужно обрабатывать кусты акарицидами или инсектоакарицидами. Крыжовник лучше не лечить препаратми серы – он слишком чувствителен к компонентам и может получить ожоги.

Для обработки весной лучше всего подойдут гормональные акарицидные препараты. Хорошо себя зарекомендовали Ниссоран, Oberon, Judo, Forbid 4F, Энвидор (Envidor), Movento, Kontos. Такими средствами нужно провести две обработки с интервалом от 10 до 12 дней.

Также существуют виды смородины, которые по-особому устойчивы перед этим вредителем. Если надоела война со смородиновым почковым клещем, то можно посадить в огороде Соловьиную ночь, Белорусскую сладкую, Шалунью, Севчанку, Загадку, Черный жемчуг.