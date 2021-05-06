В Москве на Пасху кладбища посетили 118 тысяч человек

Все некрополи были заранее приведены в порядок

В день Пасхи кладбища Москвы приняли более 118 тысяч посетителей. Граждане израсходовали 5,3 тысячи кубических метров песка и свыше 184 тысяч пакетов для мусора. Все столичные некрополи были заранее приведены в порядок после зимнего периода, сообщили в пресс-службе ГБУ "Ритуал".



Кроме того, в этом году перед Пасхой на 16 самых больших кладбищах столицы начали курсировать бесплатные автобусы с остановками по требованию. В главный праздник православных христиан они перевезли более 6,5 тысяч пассажиров. Правонарушений на кладбищах зафиксировано не было.