"ЕР" и ОНФ тесно сотрудничают во благо России - Турчак

"ЕР" и ОНФ тесно сотрудничают во благо России - Турчак
Андрей Турчак. Фото: пресс-служба "ЕР"
Общероссийскому народному фронту исполнилось 10 лет

"Единая Россия" тесно сотрудничает с Общероссийским народным фронтом по самым разным направлениям. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, поздравляя ОНФ с 10-летним юбилеем. 

"Мы вместе делаем общее дело, трудимся во благо России, ее процветания и благополучия граждан", –

заявил единоросс, его слова приводит пресс-служба партии.

"Под эгидой фронта запущены и реализованы множество проектов в сфере защиты окружающей среды, здравоохранения, образования, борьбы с коррупцией и расточительством и других областях. Всех их объединяет одно: каждый такой проект приносит конкретную пользу людям и стране", – подчеркнул Турчак.

Предложение о создании ОНФ было озвучено президентом России Владимиром Путиным ровно 10 лет назад, на конференции "Единой России". За это время, подчеркнул Турчак,

ОНФ превратился в ведущее общественное движение страны, "объединив сотни тысяч неравнодушных граждан, волонтеров, активистов".

В свою очередь, глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов обратил внимание, что на протяжении всех лет своего существования Фронт "поднимает острые проблемы граждан России, отстаивает их интересы, объединяет людей, готовых делать добрые дела".

Ангелина СОРОКИНА

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