Собянин рассказал о программе по благоустройству Ленинского проспекта

Откроют новые станции метро, высадят деревья и отремонтируют скверы

Москва является крупнейшим мегаполисом, который постоянно благоустраивают для удобства местных жителей. Появляются места для отдыха и спортивных занятий, проводятся работы по обновлению тротуаров и детских площадок. Можно с уверенностью заявить о том, что российская столица превратилась в город для людей.

Власти занимаются благоустройством и одной из крупнейших городских магистралей – Ленинским проспектом. Каждый житель столицы знает, что это не только один из самых широких проспектов Москвы, но и парадный въезд в город со стороны юго-запада. Именно по этой дороге проезжал Юрий Гагарин из Внуково, чтобы выступить перед ЦК Компартии с итогами полета в космос.

Главная цель в рамках работ по ремонту Ленинского проспекта – обновить в определенных местах застаревшую и подразрушенную инфраструктуру.

Новое метро

Так, в ближайшее время помимо трех станций метро в районе Ленинского проспекта появятся еще столько же новых – Новаторская БКЛ, Улица Новаторов и Улица Строителей. Чтобы не затягивать сроки строительства и чтобы жители как можно раньше начали пользоваться новыми станциями, благоустройство проспекта решили начать с участка от улицы Кравченко до МКАД, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Благоустройство дорог

В рамках программы уже провели подземные кабели из-за низко висящих проводов, портивших ранее вид на магистрали и угрожающих безопасности горожан. В скором времени появится 4-километровая велосипедная дорожка, вдоль которой установят 18 станций велопроката.

Появится порядка 170 новых парковочных мест. А для того, чтобы улучшить освещение, установят свыше 700 новых фонарей высотой до 9 метров. Планируется замена старых остановочных павильонов – их уберут и поставят новые. Приведут в порядок "зеленые зоны" и старые тротуары, на которых уже изрядно попортилась брусчатка.

Озеленение

Районы, расположенные у Ленинского проспекта, считаются одними из самых экологичных. Такую репутацию необходимо поддержать и укрепить. В 2021 году высадят новые деревья с тысячами кустарников.

Для местных жителей

В рамках благоустройства власти отремонтируют четыре детских и спортивных площадки в рядом расположенных дворах, а также дворовые и районные скверы с пешеходными дорожками.