"Единая Россия" запустила в соцсетях акцию "География подвига"

Люди со всех уголков страны рассказывают о вкладе регионов в победу в Великой Отечественной войне

"Единая Россия" организовала челлендж "География подвига". Тысячи жителей страны активно присоединяются к акции и снимают ролики в памятных местах, которые связаны с Великой Отечественной войной. Среди них оказался и первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев, который поведал о том, какую роль сыграла Удмуртия в тот непростой период для страны.

В начале войны, рассказал политик, в республику перенесли более 50 предприятий, которые передали армии "11 миллионов винтовок, 213 тысяч пулеметов, авиапушки, противотанковые ружья, пистолеты". Жители села тоже старались помочь фронту, как могли. Они отправили военным 900 тыс тонн хлеба.

"Жители Удмуртской республики собрали десятки тысяч вещей для наших солдат. С фронта не вернулись 133 тысячи местных. 101 стал Героем Советского союза. География Подвига неисчислима. Память героев священна",

– цитирует Исаева сайт "Единой России".

О том, как в военный период жил Куйбышев, ныне Самара, рассказал Александр Хинштейн, заместитель секретаря Генсовета "Единой России", координатор партпроекта "Историческая память".

По его словам, в город переехала труппа Большого театра, свою седьмую "блокадную" симфонию заканчивал здесь Дмитрий Шостакович. Также в город перевели "аппараты наркоматов, центральных посольств и диппредставительств". Работали в Куйбышеве редакции ТАСС, Совинформбюро, а также центральных газет.

Александр Якубовский, депутат Госдумы, руководитель рабочей группы Генсовета "Единой России", вспомнил об интересном факте из истории поселка Хужир на острове Ольхон, который расположен в Иркутской области. В этом месте на Маломорском рыбзаводе делали консервы, которые получали солдаты. На предприятии трудились, как правило, представительницы прекрасного пола. В честь рыбачки, которая ловила для фронта рыбу, поставили памятник, поведал Якубовский.

О летчице Евгении Крутовой рассказала интернет-пользователям координатор партпроекта "Единой России" "Новая школа", депутат Госдумы, секретарь Чувашского регионального отделения партии Алена Аршинова. В честь военнослужащей установили мемориальную плиту на доме в Новочебоксарске.

Как отметила Аршинова, Крутова оказалась на войне в мае 1942 года. Спустя чуть больше 12 месяцев, в ночь с 31 июля на 1 августа, экипаж Крутовой-Саликовой отправился на боевое задание, но самолет подбили, а девушки погибли. Крутова, 102 раза совершившая боевые полеты, после смерти получила ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

В акции принимают участие жители разных регионов, рассказывая подписчикам о памятных местах Алтая, Свердловской области, Краснодарского края и других частей страны. Челлендж будет проходить до Дня Победы.

К этой памятной дате "Единая Россия" организовала не одну акцию. Также проходят и "Субботник на мемориалах Воинской славы", и "Звонок ветерану", и "Парад у дома ветерана", и "Голос Победы".

Волонтеры, депутаты, участники предварительного голосования, а также активисты партии приходят к ветеранам в гости с подарками и поздравлениями.

Также они и "Волонтеры Победы" высаживают "Сады памяти". Активисты партии участвуют и в акции "Палисадник Победы", в рамках которой убирают дворовые территории домов тех, кто был на фронте.

Во многих регионах уже состоялись "Парады у домов ветеранов", которые устраивает партия. Активно участвует "Единая Россия" и во Всероссийской акции "Окна Победы": люди украшают свои окна поздравлениями ветеранам, красными звездами и другими символами победы.