Питательная подкормка: популярное средство из аптечки увеличит урожай томатов

Питательная подкормка: популярное средство из аптечки увеличит урожай томатов
Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Это лекарство может продлить срок плодоношения

Многие дачники знают о пользе аспирина в огороде и активно применяют это лекарство для заботы о своих грядках. Оказывается, популярное средство из аптечки россиян может стать отличной подкормкой для помидоров, а также защитой от вредителей.

Польза аспирина для томатов 

Раствор аспирина используют, чтобы размочить семена. Всходы от них будут крепкими и здоровыми. Этим же средством поливают рассаду, чтобы укрепить корневую систему. Опытные огородники подкармливают раствором помидоры и после высадки сеянцев в грунт, чтобы увеличить размеры урожая и продлить период плодоношения. 

А еще средство, если им опрыскивать растения, помогает защитить овощи от болезней и грибка, что благотворно сказывается в итоге на урожае.

При этом поливать и опрыскивать раствором аспирина в ясные дни нельзя. Подойдет прохладная и пасмурная погода, а также утренние и вечерние часы.

Как приготовить подкормку для помидоров из аспирина 

Две таблетки лекарства нужно растолочь и смешать с 50 мл воды. Затем важно дождаться, пока аспирин не растворится, и добавить 7 литров воды. После можно поливать грядки с помидорами раз в месяц.

Для замачивания семян нужен раствор из половины таблетки и литра воды. Поливать рассаду от вредителей и болезней нужно средством из пяти литров воды, смешанных с одной таблеткой аспирина. 

Когда томаты уже высадили в грунт, их можно опрыскивать смесью из трех таблеток, 10 гр соды, 15 гр щелочного мыла и литра воды. Это средство используют раз в три дня на протяжении двух недель. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, рядом с какими растениями нельзя сажать помидоры. 

Полина ИВАНОВА

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