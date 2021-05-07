Путин объяснил важность платформы "Послы Победы"

Глава РФ поприветствовал финалистов всероссийского конкурса

Президент России Владимир Путин отметил важность платформы "Послы Победы". Российский лидер отметил, что переоценить главную задачу организации невозможно.

Так, глава РФ обратился к финалистам общероссийского конкурса "Послы Победы", заявив о том, что добровольцы решили отдать себя важному делу – восстановлению исторического прошлого. Волонтеры работают над ремонтом памятников и воинских захоронений. Немаловажна и поддержка участников Великой Отечественной войны. Подобная деятельность, отметил президент, заслуживает колоссального признания.

Президент также пожелал финалистам успехов в столь непростой задаче, подчеркнув, что в рамках мероприятия организаторы отбирают лучших волонтеров. Именно они и помогут в проведении предстоящего парада в Москве и акции "Бессмертный полк".

В настоящее время "Послы Победы" занимаются подготовкой к Параду Победы, записывают видео с поздравлениями для участников войны и работают над программой для праздника.

Как отмечается на официальном сайте президента России, из-за прошлогодней пандемии многие общественники решили устроить концерты под окнами ветеранов. Акция прошла по всей России, доказав свою востребованность в непростых условиях.