Путин объяснил важность платформы "Послы Победы"

Путин объяснил важность платформы "Послы Победы"
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Глава РФ поприветствовал финалистов всероссийского конкурса

Президент России Владимир Путин отметил важность платформы "Послы Победы". Российский лидер отметил, что переоценить главную задачу организации невозможно.

Так, глава РФ обратился к финалистам общероссийского конкурса "Послы Победы", заявив о том, что добровольцы решили отдать себя важному делу – восстановлению исторического прошлого. Волонтеры работают над ремонтом памятников и воинских захоронений. Немаловажна и поддержка участников Великой Отечественной войны. Подобная деятельность, отметил президент, заслуживает колоссального признания.

Президент также пожелал финалистам успехов в столь непростой задаче, подчеркнув, что в рамках мероприятия организаторы отбирают лучших волонтеров. Именно они и помогут в проведении предстоящего парада в Москве и акции "Бессмертный полк".

В настоящее время "Послы Победы" занимаются подготовкой к Параду Победы, записывают видео с поздравлениями для участников войны и работают над программой для праздника.

Как отмечается на официальном сайте президента России, из-за прошлогодней пандемии многие общественники решили устроить концерты под окнами ветеранов. Акция прошла по всей России, доказав свою востребованность в непростых условиях.

Егор МАЛКОВ

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