Секретарь генсовета "ЕР" посетил обновленную экспозицию "Поезд Победы"

Выставка заработала в октябре 2020 года

На Белорусском вокзале открылась обновленная экспозиция "Поезд Победы". Одним из ее первых посетителей стал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Создателям удалось вместить все – и тяжесть, и горечь, и лишения, и саму Победу. Проект отвечает на вопрос, почему по прошествии стольких лет мы продолжаем отдавать дань памяти тем, кто погиб в те годы, трудился в народном хозяйстве, восстанавливал экономику нашей страны",

подчеркнул единоросс, слова которого приводит пресс-служба партии.

"Поезд Победы" – это единственная в мире иммерсивная инсталляция, расположенная в движущемся составе. В основе экспозиции – история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Каждый вагон в составе поезда-музея рассказывает о событиях войны, часть экспозиции – мультимедийная.

К обновленной экспозиции добавили уникальный вагон, посвященный защитникам Брестской крепости – солдатам и командирам Красной Армии, а также женщинам и детям – членам семей военнослужащих, принявшим первый удар немецких войск на себя.

По мнению Турчака, таких проектов должно быть больше – особенно в свете посягательств на историческую память.

"Чем дальше от тех событий, тем меньше их свидетелей. И тем больше попыток переписать историю, оправдать нацистских преступников, стереть из памяти подвиг нашего народа. Поэтому такие современные проекты, как "Поезд Победы" – это как хорошая прививка для нашей молодежи",

резюмировал секретарь генсовета "Единой России.

Поезд-музей впервые запустили в октябре 2020 года с Белорусского вокзала. За время работы музей посетили более 80 тыс. человек, а маршрут прошел через 38 городов в 27 регионах страны.