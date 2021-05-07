В Троицке построят еще 3 км новых дорог

Все они будут введены в эксплуатацию в 2022 году

В Новой Москве продолжается строительство новых и реконструкция существующих улиц. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, общая протяженность построенных автодорог и реконструированных улиц составит около 3 км, все они будут введены в эксплуатацию в 2022 году. 

На дорогах появятся новые автобусные остановки и семь новых светофоров. Для пешеходов дорожники оборудуют тротуары. Проектом также предусмотрено строительство мостового сооружения через реку Десну и подземного пешеходного перехода, сообщает агентство "Москва". 

В свою очередь, руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что в настоящее время в Троицке началось возведение магистральной улицы, позволяющей соединить район Заречье с центральной частью города и Калужским шоссе маршрутами общественного транспорта, а также автодороги, которая продлит Октябрьский проспект с севера до Калужского шоссе.

Октябрьский проспект с северной его части свяжет с Калужским шоссе современная четырехполосная трасса (по две в каждую сторону). Она протянется через ул. Садовая и Академика Харитона, соединив их между собой. Длина будущей автодороги – 1,5 км. Вдоль полотна строители установят шумозащитные экраны.

В 2021 году в Новой Москве планируется ввести почти 50 км дорог. А до конца 2023 года в ТиНАО построят еще 71,7 км дорог. 

Ангелина СОРОКИНА

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