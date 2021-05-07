Пилота заподозрили в попытке запутать маршрут пропавшего малайзийского "Боинга"

Пилота заподозрили в попытке запутать маршрут пропавшего малайзийского "Боинга"
Фото: Zhang Jiansong/Xinhua/www.globallookpress.com
Летчика обвинили в тщательном планировании гибели самолета

В 2014-м малазийский "Боинг" MH370 пропал над Индийским океаном. Экспертов до сих пор будоражит тайна исчезновения этого самолета. Новое расследование указало на неожиданную деталь в этом деле.

Аэрокосмический инженер Ричард Годфри считает, что пилот Захария Ахмад Шах не просто тщательно спланировал гибель лайнера, но и хотел, чтобы его следы в небе не нашли. Он проложил маршрут так, чтобы исследователи не поняли, куда направлялся "Боинг". 

Рейс MH370 летел из Куала-Лумпура в Пекин. Самолет должен был пронестись над Южно-Китайским морем и Вьетнамом. Однако в ночь на 8 марта около Сиамского залива лайнер исчез с радаров. Как пишет Daily Mail, пилот специально изменил направление и скорость движения. 

Перед исчезновением самолет развернулся, а после военный радар засек его над Малаккским проливом. И то не единственный маневр лайнера. Всего "Боинг" пересек восемь путевых тросов, которые он использовал для навигации и полета по неофициальному маршруту, чтобы его не обнаружили. При этом Годфри утверждает, что Шах знал, как работают радары Сабанга и Локсеумаве, а также, что в выходные дни из-за напряженной политической обстановки в мире радарные системы будут отключены. 

Пилот, утверждает эксперт, намерено избегал коммерческие маршруты и не заботился об объеме топлива, ему было важно запутать следствие. Также Годфри уверен, что в момент полета Шах был в сознании и, более того, хотел выполнить свой план до конца. 

Предполагается, что рейс MH370 "Малайзийских авиалиний" рухнул в Индийском океане. 239 человек, которые находились на борту, признали погибшими. Некоторые обломки самолета находили в разных частях света. Однако официально неизвестно, что случилось с самолетом. Малайзия прекратила многочисленные попытки узнать, что случилось до появления новых существенных доказательств. 

Полина ИВАНОВА

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"Боинг "пересек восемь путевых ТРАСС". Полина, а у "тросов" бывает разный диаметр и длина.
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