"ВКонтакте" и в "Одноклассники" продлили прием заявок на участие в акции "Бессмертный полк"

Для авторизации достаточно мобильного номера

Общероссийское движение "Бессмертный полк России" продлило в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" регистрацию желающих на участие в предстоящем онлайн-шествии. Так, на обеих платформах она доступна до полудня 9 мая.

На официальном сайте "Бессмертного полка" прием заявок закрылся уже сегодня, в 10 часов утра.

Все загруженные на сайт анкеты, которые прошли предварительную проверку сетевыми администраторами, будут показаны в ходе трансляции онлайн-шествия в праздничный день. В 2020 году желающие подали более 2,5 миллиона заявок. Позднее к ним присоединились еще полтора миллиона. Участников уведомят о прохождении портретов со своими героями в онлайн-формате. Начало трансляции состоится в 15:00 9 мая. Просмотр доступен, в том числе, и на сайте проекта.

Как отмечает источник, для авторизации достаточно использовать лишь номер телефона. Популярнейшим способом, как показывает статистика, остаются СМС-уведомления.

Подробная информация доступна на самом сайте движения "Бессмертный полк".